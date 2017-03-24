Театральный критик Яна Постовалова погибла в Петербурге

Следственный комитет Петербурга изучает обстоятельства гибели театрального критика Яны Постоваловой. Ее тело найдено в собственной квартире несколько дней назад, но информацию о трагедии коллеги распространили только сейчас.

Как стало известно «Фонтанке», 20 марта в жилкомплекс на Парнасе были вызваны полицейские наряды и бригада скорой помощи. Беспокойство соседей вызвала квартира, в которой жила 34-летняя Яна Постовалова. Ее без признаков жизни нашли в ванной комнате.

В день гибели критик оставила запись в соцсети, она сделала ссылку на свою рецензию в «Петербургском театральном журнале» (ПТЖ) на спектакль «Троянки» в Новом императорском театре. Данные страницы указывают, что владелец открывал ее и вечером 22 марта, но это, скорее всего, связано с проводимой Следственным комитетом проверкой. В графе «статус» на странице Постоваловой указана строчка песни «Утро, оставь для меня улицы пустыми» с сольного альбома Fever Ray шведской исполнительницы Карин Дрейер-Андерссон.

Коллеги Яны Постоваловой в беседах с нашим изданием отметили, что ее последние рецензии отмечены тоской и безысходностью.

Установлено, что незадолго до смерти женщина разговаривала со своим отцом.

К 23 марта Следственный комитет полностью исключил версию насильственной смерти критика.

Постовалова переехала из Кемерово в Петербург в 2011 году. Окончила театроведческий факультет СПбГАТИ, поступила в аспирантуру Российского института истории искусств. Состояла в ассоциации театральных критиков. Активно сотрудничала с ПТЖ и издательством «Эксперт Северо-Запад».

В марте 2017 года Постовалова специально для «Фонтанки» взяла интервью у координатора программ фонда AdVita Елены Грачевой.