Активистку, пикетировавшую колонию Ильдара Дадина, оштрафовали на 10 тысяч

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал активистку Варвару Михайлову, участвовавшую в пикете в Сегеже, напротив колонии Ильдара Дадина. Об этом 24 марта сообщил «Фонтанке» ее защитник Динар Идрисов.

«Судья Владимир Васюков посчитал, что граждане должны соблюдать все законы, даже которые не опубликованы», – рассказал Идрисов, пояснив, что в законе о митингах прописано, что на территориях, прилегающих к границам колоний, нельзя устраивать акции, однако сами границы прописаны в неопубликованном документе.

Михайловой суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Аналогичные штрафы на этой неделе получили три активистки, задержанные 8 марта на акции на Невском проспекте, а также оппозиционер, блокадник Игорь Андреев, более известный жителям Петербурга как Степаныч. Ему вменили нарушение закона, обвинив в том, что он перемещался во время одиночного пикета на акции памяти убитого правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.