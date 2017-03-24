Магазин SPIM.RU расширяет каталог летних одеял с доставкой по Петербургу

Специализированный магазин ортопедических матрасов и товаров для сна SPIM.RU объявил о значительном расширении каталога, посвященного летним одеялам и постельному белью.

Как было отмечено представителями магазина, добавление новых моделей приурочено началу весенне-летнего сезона 2017 года.

В первую очередь среди моделей, которые появились в каталоге, были отмечены верблюжьи легкие одеяла, которые отлично подходят для прохладных мартовских и апрельских ночей. Кроме того, благодаря уникальным свойствам природного материала, спать под одеялом из верблюжьей шерсти можно и летом – оно хорошо регулирует температуру, впитывает влагу и приято на ощупь. Комбинированным материалом в моделях верблюжьих одеялах среднего ценового сегмента выступили лебяжий пух, полиэстер.

Кроме верблюжьих одеял в каталоге магазина также проявились модели из шерсти овец и коз для использования в летний сезон. Это одеяла Brinkhaus Cashmere из шерсти кашмирской козы и новозеландской овцы, модель Anna Flaum Merino из шерсти мериноса, Brinkhaus Silk & Wool из шерсти и шелка. Кроме того, в каталоге появились шерстяные одеяла из шерсти альпак и лам. Вспомогательным материалом моделей среднего ценового сегмента выступил полиэстер. Модели категории премиум выполнены полностью из натурального сырья.

Среди новинок элитных летних одеял были отмечены модели Johann Hefel Gold Down SD, JH Soft Down и JH Klima Control Cool SD. Первая модель выполнена из 100% гусиного пуха, наполнителем второй модели выступает преимущественно пух с небольшой добавкой пера. Уникальность третьей модели заключается в комбинированном природном наполнителе из эвкалиптовых волокон.

Для того чтобы ознакомиться с полным ассортиментом новинок в каталоге одеял и спальных принадлежностей сезона 2017 года, а также узнать об актуальных акциях и специальных предложениях, вы можете перейти в магазин в тематический раздел.

Представители магазина также сообщили о новых условиях доставки покупок для жителей Санкт-Петербурга. Теперь любое постельное белье, которое относится к малогабаритным товарам, можно приобрести с доставкой до двери и с доставкой супер-экспресс.