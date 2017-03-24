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24.03.2017 15:45

Сбербанк одержал победу сразу в пяти номинациях конкурса «Хрустальная гарнитура»

Сбербанк одержал победу сразу в пяти номинациях конкурса «Хрустальная гарнитура»
ПАО «Сбербанк России»

Сбербанк занял первое место сразу в пяти номинациях международного конкурса «Хрустальная гарнитура». Это самая престижная награда в индустрии контакт-центров.

Лучшими признаны программа подготовки и обучения персонала (дистанционный образовательный курс для новых сотрудников), команда продаж в Воронеже, команда обучения в Волгограде. Площадка контактного центра в Ставрополе названа лучшей для работы, а руководителем года стала директор площадки в Воронеже.

Единый распределённый контактный центр Сбербанка работает круглосуточно и обрабатывает 420 тысяч звонков в сутки. При этом клиенты ждут ответа оператора в среднем 43 секунды. Набрав один общий номер, одновременно пообщаться с банком могут сотни человек. Более 99 % пользователей мобильной связи могут звонить в Сбербанк по номеру 900.

В этом году на победу в конкурсе «Хрустальная гарнитура» претендовали более 280 участников из семи стран.  

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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24.03.2017 15:45

Сбербанк одержал победу сразу в пяти номинациях конкурса «Хрустальная гарнитура»

Сбербанк занял первое место сразу в пяти номинациях международного конкурса «Хрустальная гарнитура». Это самая престижная награда в индустрии контакт-центров.
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23.03.2017 12:33

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ПАО «Сбербанк России»
24.03.2017 15:45
Сбербанк одержал победу сразу в пяти номинациях конкурса «Хрустальная гарнитура»
Сбербанк занял первое место сразу в пяти номинациях международного конкурса «Хрустальная гарнитура». Это самая престижная награда в индустрии контакт-центров.
ПАО «Сбербанк России»
23.03.2017 12:33
В Северо-Западном банке Сбербанка количество клиентов – участников внешнеэкономической деятельности – выросло на 14%
По итогам 2016 года количество клиентов – участников внешнеэкономической деятельности – в Северо-Западном банке Сбербанка выросло на 14%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.03.2017 15:36
Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему
Системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) стала доступна корпоративным клиентам Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
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