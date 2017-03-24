Сбербанк одержал победу сразу в пяти номинациях конкурса «Хрустальная гарнитура»

Сбербанк занял первое место сразу в пяти номинациях международного конкурса «Хрустальная гарнитура». Это самая престижная награда в индустрии контакт-центров.

Лучшими признаны программа подготовки и обучения персонала (дистанционный образовательный курс для новых сотрудников), команда продаж в Воронеже, команда обучения в Волгограде. Площадка контактного центра в Ставрополе названа лучшей для работы, а руководителем года стала директор площадки в Воронеже.

Единый распределённый контактный центр Сбербанка работает круглосуточно и обрабатывает 420 тысяч звонков в сутки. При этом клиенты ждут ответа оператора в среднем 43 секунды. Набрав один общий номер, одновременно пообщаться с банком могут сотни человек. Более 99 % пользователей мобильной связи могут звонить в Сбербанк по номеру 900.

В этом году на победу в конкурсе «Хрустальная гарнитура» претендовали более 280 участников из семи стран.

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