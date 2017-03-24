Квартиры ЦДС теперь можно купить и в Челябинске

Сотрудники ГК «ЦДС» приняли участие в четырехдневной выставке «Ярмарка недвижимости» в Челябинске, в ходе которой провели презентацию компании и возводимых ею жилых комплексов.

Потенциальные покупатели могли задать все интересующие их вопросы специалисту, и прямо на месте забронировать понравившуюся квартиру.

ГК «ЦДС»

Также во время работы выставки были проведены переговоры с представителями крупных агентств недвижимости Челябинска. Среди них АН «Вариант», АН «Изумрудный город», АН «Компаньон», АН «А1»,АН «Инженер», АН «DAN Invest».

По результатам выставки, ЦДС была вручена грамота «за активное участие и грамотную организацию выставочного стенда».

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