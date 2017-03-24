На Шкиперском протоке видели двух путешественников на льдине

Очевидцы заметили двух мужчин на льдине, плывущей из Галерной гавани в Финский залив. Снимать экстремалов с ненадежного "плавсредства" днем 24 марта отправились сотрудники МЧС по Петербургу, однако к моменту их прибытия путешествие, видимо, окончилось – "мамонтят" на льдине эмчеэсники не нашли.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, около 15 часов в службу спасения поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали о нарушителях запрета выходить на лед. Двоих любителей риска видели в Шкиперском протоке. Очевидцы сообщали, что путешественники смогли избежать встречи с МЧС и, соответственно, штрафа.

Напомним, с 15 марта желающим прогуляться по льду грозит предупреждение или штраф — от тысячи до двух тысяч рублей.