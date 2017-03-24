Набиуллина: ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 24 марта заявила, что регулятор будет постепенно снижать ключевую ставку.

Она отметила, что, возможно, это будет происходить с некоторыми паузами, будет сохраняться "умеренная жесткость".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что предложит Госдуме продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Банка России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня подчеркнул, что президент поддерживает политику ЦБ.