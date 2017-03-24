Песков назвал провокацией план Навального устроить шествие в центре Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая 24 марта на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле наблюдают за подготовкой к антикоррупционному митингу оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил заблаговременную работу московских властей и органов правопорядка, которые информируют граждан о том, что какие бы то ни было акции будут являться нарушением закона, так как мероприятие не согласовано.

По словам пресс-секретаря, призывы людей выходить на улицы фактически являются «провокацией».

Алексей Навальный заявил, что подал заявку на антикоррупционный митинг и шествие 26 марта в Москве на Тверской улице. Мэрия не согласовала митинг, однако, по словам оппозиционера, не предложила в установленные законом сроки альтернативных адресов. После этого Навальный и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией сделали вывод, что, согласно Конституции, митинг на Тверской является законной акцией.