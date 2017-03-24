Фийон опроверг организацию встречи Путина с бизнесменом из Ливана

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал «наглой ложью» информацию о получении им $50 тыс. за организацию встречи его клиента, ливанского бизнесмена Фуада Махзуми, с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала France2, пишет 24 марта газета L’Express.

По словам политика, он получил $50 тыс. от Махзуми за консультационные работы для компании Future Pipe Industries. По его словам, это «совершенно законная профессиональная деятельность».

О том, что Фийона заподозрили в получении крупной денежной суммы за организацию встречи Махзуми с Путиным на ПМЭФ-2015, 22 марта сообщал телеканал BFMTV, ссылаясь на издание Le Canard Enchaîné. По информации еженедельника, встреча прошла во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщает газета, принадлежащая Фийону консалтинговая фирма 2 F Conseil еще в 2015 году подписала контракт с Future Pipe Industries, которым руководит ливанский миллиардер Фуад Махзуми. Согласно условиям контракта, Фийон должен был провести встречу Фуада Махзуми с главами стран и бизнесменами. Le Canard Enchaîné​ сообщала, что на ПМЭФ-2015 также прошла встреча ливанского предпринимателя с главой Total.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о выплате денежной суммы Фийону за организацию встречи ливанского бизнесмена и президента России «fake news». При этом Песков добавил, что встречи «действительно имели место», так как цель Путина на ПМЭФ — «общение с максимально возможным количеством предпринимателей».

В данное время во Франции ведется расследование в отношении премьер-министра страны Франсуа Фийона. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве своей жены Пенелопы. Данные о том, что его супруга работала помощницей мужа, когда он был депутатом французского парламента, впервые опубликовало издание Le Canard Enchaîné.