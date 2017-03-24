Путин принял Ле Пен в Кремле и обещал не вмешиваться в выборы во Франции

Президент России Владимир Путин 24 марта встретился в Кремле с кандидатом на пост президента Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает «Интерфакс».

​Путин заявил, что Россия придает «очень большое значение» отношениям с Францией, поддерживая ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции, и не хочет влиять на президентские выборы в этой стране.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события [предвыборную кампанию во Франции. — РБК], но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — сказал президент.

Кроме того, Путин призвал Францию «объединить усилия» с Россией в борьбе с терроризмом. Он напомнил, что сегодня утром в Чечене боевики напали на воинскую часть Росгвардии, в результате чего погибли шесть военнослужащих и шестеро нападавших.

В свою очередь Марин Ле Пен отметила, что у Франции с Россией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. «Особенно эта встреча важна, когда такая серьезная террористическая угроза нависла над нами», — сказала французский политик, поблагодарив Путина за встречу.

Ранее утром Марин Ле Пен выступила в Госдуме. Во время своего выступления она заявила, Россия и Франция должны разделить «тяжелое бремя» борьбы и с исламским фундаментализмом, и подчеркнула, что Россия вносит «неоспоримый вклад» в эту борьбу. «Наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор», — заявила лидер «Национального фронта».​​

Во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Ле Пен выразила надежду, что Франция добьется отмены черных списков против российских граждан на своей территории. По ее словам, то, что санкции препятствуют парламентариям России приезжать в другие страны и свободно общаться со своими коллегами европейскими парламентариями, противоречит принципам демократии.