В Петербурге через 8 лет нашли грабителя, из-за которого погиб «бомбила»

Петербургская полиция задержала последнего возможного участника компании, которая ограбила и до смерти забила подвозившего их водителя. Двое уже получили приговор, третий — под стражей.

Как сообщила 24 марта пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, ночью 9 августа 2009 года автолюбитель «подобрал» в Петродворцовом районе города троих, но до места назначения так и не доехал. По версии следствия, конфликт, возникший между ним и пассажирами, перерос в драку. Водителя жестоко избили и бросили, прихватив из машины десять тысяч рублей.

Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли: через неделю он скончался в больнице. По факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса о грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека.

Двоих злоумышленников судили и приговорили к различным срокам лишения свободы, третьего — обвинили заочно и арестовали спустя восемь лет. Расследование продолжается.