Росгвардия привела в полную боеготовность все подразделения на Кавказе

Росгвардия привела в полную боеготовность все подразделения на Северном Кавказе после нападения в Наурском районе. Об этом заявил замглавы Северо-Кавказского округа войск Росгвардии генерал-майор Николай Долонин, передает 24 марта РИА Новости.

Долонин отметил, что Росгвардия координирует свои действия с другими силовыми ведомствами. «Проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка», — подчеркнул он. Долонин также отметил, что нападавшие, вероятнее всего, планировали захватить оружие у военнослужащих.

В ходе нападения боевиков на военный объект в Наурском районе Чечни погибли шесть бойцов Росгвардии. Еще трое военнослужащих были госпитализированы.

Нападение произошло в ночь на 24 марта под прикрытием сильного тумана. Как сообщили в Росгвардии, боевики попытались проникнуть на территорию воинской части, однако были обнаружены патрулем.

В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что в нападении участвовали шестеро боевиков, при этом часть из них имели при себе пояса смертников. Все нападавшие были уничтожены. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники, в нападении участвовали восемь боевиков, однако двоим удалось скрыться. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с нападением.