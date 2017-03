Ломбертс подписал 3-летний контракт с бельгийским «Остенде»

Трехлетний контракт с бельгийским футбольным клубом «Остенде» подписал пока еще действующий защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс.

О сделке 24 марта официально объявила пресс-служба «Остенде». Клуб организовал пресс-конференцию, посвященную трансферу, в мероприятии принял участие сам игрок.

Сумма контракта, по неофициальным данным, составила 1,5 млн евро. При этом текущий сезон Ломбертс доиграет в «Зените» и перейдет в свой новый клуб лишь летом 2017 года.

Hij is er @KustboysKVO! Welkom Nicolas Lombaerts voor 3 seizoenen aan 'zèètje'. Enfin, vandaag voor even in @LaPetiteMerveil #toptransfer pic.twitter.com/122rkW0gVK