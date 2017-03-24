Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу спустя шесть лет заключения, передает 24 марта Reuters со ссылкой на его адвоката.

Отмечается, что Мубарак покинул военный госпиталь, в котором он находился под заключением, и отправился к себе домой в Гелиополь.

Мубарак был свергнут в 2011 году и стал первым лидером страны в регионе, которого судили после «арабской весны».

Ранее адвокат опроверг информацию о выходе своего подзащитного из военного госпиталя в Каире.

2 марта суд признал Хосни Мубарака невиновным в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года.