Хосни Мубарак вышел на свободу
Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу спустя шесть лет заключения, передает 24 марта Reuters со ссылкой на его адвоката.
Отмечается, что Мубарак покинул военный госпиталь, в котором он находился под заключением, и отправился к себе домой в Гелиополь.
Мубарак был свергнут в 2011 году и стал первым лидером страны в регионе, которого судили после «арабской весны».
Ранее адвокат опроверг информацию о выходе своего подзащитного из военного госпиталя в Каире.
2 марта суд признал Хосни Мубарака невиновным в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года.
Источник: «Газета.Ru»