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24.03.2017 13:38

Лидер «Блока Петра Порошенко» покинул свой пост

Руководитель партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Игорь Грынив покинул свой пост, сообщил украинскому телеканалу «24» народный депутат Верховной рады от БПП Сергей Березенко.

По его словам, об этом Грынив заявил на совещании парламентской фракции.

При этом Березенко не уточнил, кто вместо Грынива возглавит партию.

Отмечается, что новым руководителем БПП может стать первый заместитель председателя украинского парламента Ирина Геращенко или депутат Верховной рады VIII созыва Ирина Луценко.

Источник: «Газета.Ru»


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