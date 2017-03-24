Албин придал ускорение

Вице-губернатор Игорь Албин сорвал митинг, на который собирались примерно пятьсот покупателей ЖК «Я — романтик». Остановить Албина не удалось ни охране ЗСД, ни полиции.

Смольный вмешался в ситуацию с дорогой к жилому комплексу на намыве Васильевского острова. Дома уже построены, а подъезд к ним собирались соорудить только месяца через полтора. После того, как объект посетил вице-губернатор Албин, в движение пришли все. Теперь на участке, который фактически принадлежит турецким подрядчикам и не передан комитету имущественных отношений, за укреплением коммуникаций следят «Магистрали Северной столицы», а асфальт кладет Seven Suns Development – подрядчик многострадального жилого комплекса.

В четверг, 23 марта, в сообществах застройщика в соцсетях начали обсуждать появившуюся информацию о том, что сдачу моста и небольшого участка дороги над ЗСД могут перенести на неопределенный срок.

«На протяжении длительного времени представители компании активно участвовали в переговорах с городом, нацеленных на скорейшее открытие уже существующего моста напротив гостиницы «Прибалтийская», который – согласно проекту – является основным и фактически единственным пригодным для эксплуатации жильцами подъездом к новым домам на намывных территориях. При наличии необходимых согласований девелопер также готов в кратчайшие сроки и за свой счет построить оставшуюся часть дороги в соответствии с ранее разработанным проектом. Однако по не зависящим от Seven Suns Development обстоятельствам и вопреки позиции компании передача перемычки, находящейся в собственности сторонней организации, на баланс города затягивается, и ее фактический запуск в ближайшее время остается невозможным», – говорилось в закрепленной администрацией сообщества записи.

Сообщение в официальном паблике Seven Suns перепостили всего четыре раза. Но этого оказалось достаточно, чтобы дольщики договорились к полудню пятницы, 24 марта, прийти на стройплощадку и добиваться немедленного завершения дороги. Ключи от новых квартир пока получили только 300 семей, еще 1000 ждут процесса передачи, людей серьезно волнует ситуация с дорогой.

Предполагалось, что на митинг выйдут не меньше пяти сотен. Эта информация дошла до Смольного. Днем 23-го на намывных территориях показалась армия чиновников во главе со строительным вице-губернатором Игорем Албиным: представители КРТИ, комитета имущественных отношений, строительству. Формально было заявлено выездное совещание. Фактически же генеральному застройщику и подрядчику раздали поручения ускориться.

Уже в пятницу, за полчаса до встречи дольщиков, к бетонному забору напротив гостиницы «Прибалтийская» пригнали тяжелую технику. Вилочный погрузчик резво повалил шесть бетонных плит забора и погрузил их в кузов грузовика. Наблюдая за операцией, представители застройщика заметно снизили градус риторики. Ситуация уже не казалась им утопией.

«Мы положим асфальт за свой счет, однако ждем, что затраты на строительство компенсирует администрация города», – рассказал «Фонтанке» Алексей Бушуев, директор по продажам Seven Suns Development. Сумму, которую планируют потратить на возведение дороги, в компании не уточнили.

У огромной дыры в заборе начали собираться дольщики «Я – романтик». Заявленных пяти сотен не набралось. У заветной дороги стояли максимум 30 человек. Перед собравшимися выступил зампред КРТИ Вадим Власов.

«Дорогу построим за два дня, в субботу вечером здесь будет лежать асфальт», – рапортовал чиновник. Власов добавил, что асфальт появится и у двух других мостов-перемычек над Западным скоростным диаметром.

Оптимизма поубавила охрана Западного скоростного диаметра. Когда грузовик с бетонным забором скрылся в неизвестном направлении, на место прибыла охрана ICA Constructions. Турецкий подрядчик содержит участки, прилегающие непосредственно к ЗСД. Участок путепровода находится в стадии смены собственника. ICA направила пакет документов о передаче участка путепровода комитету имущественных отношений. Однако, когда это произойдет, в Смольном рассказать затруднились.

Выяснилось, что компанию не предупредили ни о предстоящем сносе, ни о будущей укладке асфальта. Охрана переживала – куда пропали бетонные ограждения. На место вызвали полицейских. Вместе с нарядом к месту действия вернулись грузовики. Пока разбирались из-за ограды, политике Смольного и Seven Suns Development удивлялись в компании-операторе ЗСД – «Магистрали Северной столицы».

«Так быстро асфальт тут класть нельзя – под землей проходят высоковольтная линия электропередачи и газопровод высокого давления, – объяснил корресподенту «Фонтанки» инженер компании. – «Вымпел» же за все время не предоставил нормального проекта. Просто отправлял письма с подписью «Разрешите положить асфальт».

Для укрепления потребуются специальные футляры. В них спрячут все коммуникации. Работы займут как минимум два дня, заявили инженеры. Так что с дорогой к вечеру субботы могут не успеть.

Владельцев квартир не волновало, в чьей собственности участок. Главное – что дело сдвинулось с мертвой точки. Раньше жителям приходилось добираться до намыва по технической дороге в районе Мичманской улицы.

«Надевали резиновые сапоги по колено и ходили по бетонным плитам, уклоняясь от пролетающих грузовиков», – рассказал один из организаторов митинга Игорь.

«Фонтанка» показывала транспортные проблемы намыва на Васильевском острове. До организации сообщения по мосту-перемычке завозить вещи в квартиры приходилось по технической дороге.

Кроме Seven Suns Development дома на намыве возводят «Лидер групп» (5 комплексов) и Golden City от Glorax Development. Эти застройщики отказались возводить инфраструктуру на намыве за свой счет.

Андрей Карлов, «Фонтанка.ру»