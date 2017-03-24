Албин придал ускорение

Еще
19:24 24.03.2017
Пришлите свою новость!
19:13
«Фонтанка» за 60 секунд — 24 марта
19:00
В Нацгвардии назвали причину увольнения убийцы Вороненкова из войск
18:54
Власти 24 городов согласовали площадки для митингов Навального
18:48
Челябинск отгрузил больше тысячи тонн металлоконструкций для «Лахта центра»
18:40
Тренер «Ростова» рассказал о нестабильной финансовой обстановке в клубе
18:33
Навального повторно предупредили о незаконности акции на Тверской
18:28
ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода денег еще в 2014 году
18:20
С Никольского собора упал кусок лепнины
18:17
Хочешь жить - не нарушай: как ГИБДД воспитывает детей
18:11
Зюганов: Расследование Навального сделали "три института ЦРУ с применением космической техники"
18:04
Набережную у строящегося отеля за "Петровским" приведут в порядок
18:02
Вышенков: Дело о резиденции Путина — украли в доме императора
18:01
Песков подтвердил встречу Путина и Вучича
17:56
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне
17:50
Налогоплательщики Петербурга стали меньше продавать, но больше платить зарплат
17:44
«Взломщик» «Подорожника» заявил, что не извлекал ключи с карты
17:37
Каждый десятый житель Мурино, Кудрово, Парнаса хочет оттуда уехать
17:32
Набережную Мойки у Конюшенного ведомства начнут ремонтировать в 2017-м
17:17
Власти Москвы выбрали первые серии пятиэтажек под снос
17:10
Трудоустраивать сложных подростков в Петербурге будет московский поставщик белья
17:07
Итоги недели: Убийство Вороненкова, Евровидение и теракт в Лондоне
17:02
Убийство Вороненкова попало на видео
16:55
Рабочих стройплощадки в Приморском районе эвакуировали из-за найденного артснаряда
16:49
Ходорковский: Путин обдумывает отставку до 2024 года
16:44
В Пулково подешевеет парковка
16:37
В Рощино рекомендуют провести вакцинацию от гепатита и брюшного тифа
16:20
На Шкиперском протоке видели двух путешественников на льдине
16:13
Театральный критик Яна Постовалова погибла в Петербурге
16:07
Вместо мифического генконсула Финляндии в Петербург пришлют нового
16:04
Активистку, пикетировавшую колонию Ильдара Дадина, оштрафовали на 10 тысяч
15:47
Филармония открывает продажу абонементов в Малый зал
15:16
В Петербурге продолжится сокращение коек в больницах
15:10
Набиуллина: ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку
15:07
В честь Дня театра билеты будут продавать дешевле
15:04
Песков сообщил о поддержке президентом стратегии Банка России
14:57
Песков назвал провокацией план Навального устроить шествие в центре Москвы
14:51
В 2017 году сдадут 2 новых участка трассы М-11
14:45
Фийон опроверг организацию встречи Путина с бизнесменом из Ливана
14:38
Путин принял Ле Пен в Кремле и обещал не вмешиваться в выборы во Франции
14:31
В Кронштадте пятеро отнимали у владельца «ЗАЗ»
14:26
В Петербурге через 8 лет нашли грабителя, из-за которого погиб «бомбила»
14:24
Ректор РГИСИ уведомил министерство о желании оставить свой пост
14:14
Росгвардия привела в полную боеготовность все подразделения на Кавказе
14:10
"ДП" составил рейтинг выкупленных компаниями-банкротами долгов
14:08
Ломбертс подписал 3-летний контракт с бельгийским «Остенде»
14:02
В Петербурге пройдет «весенний» снег
13:58
Благотворительный фонд AdVita просит помощи
13:44
Хосни Мубарак вышел на свободу
13:38
Лидер «Блока Петра Порошенко» покинул свой пост
13:32
ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75%
13:29
В этом году в Петербурге обещают открыть три новых поликлиники
13:26
Будапештскую улицу залило кипятком
13:23
Ночные пироманы сожгли Audi Q7 в Колпино
13:17
Финского миллиардера оштрафовали на 80 тыс. евро за отказ притормозить
13:10
Благотворительная «Барахолка fashion weekend» приглашает на V сезон
13:08
"ДП": Почему чилийский лосось уплыл из России
13:05
«Зенит» получит 1,5 млн евро за Ломбертса
13:00
Киев рассказал об обучении убийцы Вороненкова в российской «школе диверсантов»
12:53
Медведев: Россия не готова к появлению беспилотных автомобилей
12:52
Возгорание двери в штабе Навального в Петербурге признали поджогом
12:40
Медведев: Импортозамещение не является самоцелью
12:32
Оппозицию в ЗакСе лишили возможности делать перерывы для политических заявлений
12:26
СК ищет виновных в смерти ребенка на операционном столе в Петербурге
12:16
Марин Ле Пен прибыла в Москву на заседание комитета Госдумы
12:09
На ремонт паперти собора в Петергофе потратят почти 30 млн рублей
12:07
"ДП": Фирмы-однодневки заняли 20% рынка производства матрасов
11:54
ВЦИОМ: Петербуржцы не одобряют контрсанкции
11:51
Петербургские автозаводы увеличили в феврале объем производства на 8%
11:40
Матч «Рубин» – «Зенит» рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи
11:34
Лагерь беженцев в Хельсинки пытались поджечь
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
24.03.2017 17:07
2 Комментариев

Албин придал ускорение

Вице-губернатор Игорь Албин сорвал митинг, на который собирались примерно пятьсот покупателей ЖК «Я — романтик». Остановить Албина не удалось ни охране ЗСД, ни полиции.
Албин придал ускорение
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Смольный вмешался в ситуацию с дорогой к жилому комплексу на намыве Васильевского острова. Дома уже построены, а подъезд к ним собирались соорудить только месяца через полтора. После того, как объект посетил вице-губернатор Албин, в движение пришли все. Теперь на участке, который фактически принадлежит турецким подрядчикам и не передан комитету имущественных отношений, за укреплением коммуникаций следят «Магистрали Северной столицы», а асфальт кладет Seven Suns Development – подрядчик многострадального жилого комплекса.

В четверг, 23 марта, в сообществах застройщика в соцсетях начали обсуждать появившуюся информацию о том, что сдачу моста и небольшого участка дороги над ЗСД могут перенести на неопределенный срок.  

«На протяжении длительного времени представители компании активно участвовали в переговорах с городом, нацеленных на скорейшее открытие уже существующего моста напротив гостиницы «Прибалтийская», который – согласно проекту – является основным и фактически единственным пригодным для эксплуатации жильцами подъездом к новым домам на намывных территориях. При наличии необходимых согласований девелопер также готов в кратчайшие сроки и за свой счет построить оставшуюся часть дороги в соответствии с ранее разработанным проектом. Однако по не зависящим от Seven Suns Development обстоятельствам и вопреки позиции компании передача перемычки, находящейся в собственности сторонней организации, на баланс города затягивается, и ее фактический запуск в ближайшее время остается невозможным», – говорилось в закрепленной администрацией сообщества записи.

Сообщение в официальном паблике Seven Suns перепостили всего четыре раза. Но этого оказалось достаточно, чтобы дольщики договорились к полудню пятницы, 24 марта, прийти на стройплощадку и добиваться немедленного завершения дороги. Ключи от новых квартир пока получили только 300 семей, еще 1000 ждут процесса передачи, людей серьезно волнует ситуация с дорогой.

Предполагалось, что на митинг выйдут не меньше пяти сотен. Эта информация дошла до Смольного. Днем 23-го на намывных территориях показалась армия чиновников во главе со строительным вице-губернатором Игорем Албиным: представители КРТИ, комитета имущественных отношений, строительству. Формально было заявлено выездное совещание. Фактически же генеральному застройщику и подрядчику раздали поручения ускориться.

Уже в пятницу, за полчаса до встречи дольщиков, к бетонному забору напротив гостиницы «Прибалтийская» пригнали тяжелую технику. Вилочный погрузчик резво повалил шесть бетонных плит забора и погрузил их в кузов грузовика. Наблюдая за операцией, представители застройщика заметно снизили градус риторики. Ситуация уже не казалась им утопией.

«Мы положим асфальт за свой счет, однако ждем, что затраты на строительство компенсирует администрация города», – рассказал «Фонтанке» Алексей Бушуев, директор по продажам Seven Suns Development. Сумму, которую планируют потратить на возведение дороги, в компании не уточнили.

 

Албин придал ускорение

У огромной дыры в заборе начали собираться дольщики «Я – романтик». Заявленных пяти сотен не набралось. У заветной дороги стояли максимум 30 человек. Перед собравшимися выступил зампред КРТИ Вадим Власов.

«Дорогу построим за два дня, в субботу вечером здесь будет лежать асфальт», – рапортовал чиновник. Власов добавил, что асфальт появится и у двух других мостов-перемычек над Западным скоростным диаметром.

Оптимизма поубавила охрана Западного скоростного диаметра. Когда грузовик с бетонным забором скрылся в неизвестном направлении, на место прибыла охрана ICA Constructions. Турецкий подрядчик содержит участки, прилегающие непосредственно к ЗСД. Участок путепровода находится в стадии смены собственника. ICA направила пакет документов о передаче участка путепровода комитету имущественных отношений. Однако, когда это произойдет, в Смольном рассказать затруднились.

Выяснилось, что компанию не предупредили ни о предстоящем сносе, ни о будущей укладке асфальта. Охрана переживала – куда пропали бетонные ограждения. На место вызвали полицейских. Вместе с нарядом к месту действия вернулись грузовики. Пока разбирались из-за ограды, политике Смольного и Seven Suns Development удивлялись в компании-операторе ЗСД – «Магистрали Северной столицы».

«Так быстро асфальт тут класть нельзя – под землей проходят высоковольтная линия электропередачи и газопровод высокого давления, – объяснил корресподенту «Фонтанки» инженер компании. – «Вымпел» же за все время не предоставил нормального проекта. Просто отправлял письма с подписью «Разрешите положить асфальт».

Для укрепления потребуются специальные футляры. В них спрячут все коммуникации. Работы займут как минимум два дня, заявили инженеры. Так что с дорогой к вечеру субботы могут не успеть.

Владельцев квартир не волновало, в чьей собственности участок. Главное – что дело сдвинулось с мертвой точки. Раньше жителям приходилось добираться до намыва по технической дороге в районе Мичманской улицы.

«Надевали резиновые сапоги по колено и ходили по бетонным плитам, уклоняясь от пролетающих грузовиков», – рассказал один из организаторов митинга Игорь.

«Фонтанка» показывала транспортные проблемы намыва на Васильевском острове. До организации сообщения по мосту-перемычке завозить вещи в квартиры приходилось по технической дороге.

Кроме Seven Suns Development дома на намыве возводят «Лидер групп» (5 комплексов) и Golden City от Glorax Development. Эти застройщики отказались возводить инфраструктуру на намыве за свой счет.

Андрей Карлов, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
nuga
24 марта 2017 г. 19:14
Охринели эти спекулянты на намыве.Застройщик продает по нормальной цене,а физические лица в два раза дороже.Нехрен жаловатся,скупили квартиры и толкают втридорога дома на песке.
Kim2000
24 марта 2017 г. 18:28
Может таким же образом и пылевые бури прекратить? А то весь город в облаках пыли.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.03.2017 12:22

Фирменных салонов Tele2 стало больше

В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.
Yolkki Village
20.03.2017 10:24

Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%

Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 24 марта
Челябинск отгрузил больше тысячи тонн металлоконструкций для «Лахта центра»
С Никольского собора упал кусок лепнины
Хочешь жить - не нарушай: как ГИБДД воспитывает детей
Набережную у строящегося отеля за "Петровским" приведут в порядок
Набережную Мойки у Конюшенного ведомства начнут ремонтировать в 2017-м
В Петербурге пройдет «весенний» снег
В дни Кубка конфедераций движение по Крестовскому острову закроют
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 марта
В январе в Петербурге появилось больше семей, чем распалось
Албин придал ускорение
Как взломать реформу за 12 млрд рублей
«И не дышать над Вашим чудом, Монферран»
«Мы будем подавать на новую лицензию»
Как Петербург подключили к траншеям
Как узаконить храм-самострой
От камер Крестов-2 пропали ключи
Электромобили оставили без подзарядки
Участники митинга на Марсовом поле: Мы вам не деревня
Кресты-2 рождены, чтоб воровскую сказку сделать былью
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Убийство Вороненкова, Евровидение и теракт в Лондоне

Хочешь жить - не нарушай: как ГИБДД воспитывает детей

Вышенков: Дело о резиденции Путина — украли в доме императора

Юрий Кирюхин/<a href=

На Шкиперском протоке видели двух путешественников на льдине

В Сети появилось видео, как мужчина с криками “Следственный комитет” раздает оплеухи полицейским Петербурга

От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов

Новости компаний
Tele2
23.03.2017 12:22
Фирменных салонов Tele2 стало больше
В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.
Yolkki Village
20.03.2017 10:24
Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%
Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.