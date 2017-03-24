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24.03.2017 13:58

Благотворительный фонд AdVita просит помощи

Благотворительному фонду AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, для работы не хватает четырех компьютеров/ноутбуков. Об этом сообщили на официальной страничке фонда в соцсети.

«Без техники работа идет намного медленнее. Пока один сотрудник работает, другой ждет, когда компьютер освободится. Поэтому мы решили написать вам, – сообщают сотрудики. – Возможно, у вас или у ваших друзей есть неиспользуемая техника. Совсем древняя, как вы понимаете, не подойдет. Наш чудесный сисадмин говорит, что критерии примерно такие: процессор – Intel G-серии (G3220 и т.п.) или лучше (i3, i5, i7), оперативная память – 4Гб DDR3 (или DDR4) или больше. Монитор от 19". Если ноутбук – можно и меньше. Нам важно, чтобы вы поняли нас правильно. Арифметика проста: четыре единицы техники – существенная сумма. Если у нас получится не приобретать технику – мы сможем направить эти средства на лечение подопечных. Пишите нам на m.andreeva@advita.ru. Спасибо!»

В фонде надеются на петербуржцев – читателей «Фонтанки», среди которых, безусловно, есть люди, связанные с IT. И это будет достойным подарком на 15-летие AdVita.


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