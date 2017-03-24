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24.03.2017 13:32

ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75%

ЦБ РФ на заседании 24 марта снизил ключевую ставку до 9,75% годовых, следует из сообщения регулятора.

Таким образом, Банк России не оправдал ожидания большинства аналитиков, которые говорили о сохранении ставки на уровне 10% годовых.

По мнению экспертов, решению ЦБ способствуют сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания, риски, связанные с дальнейшим падением нефтяных цен, а также ожидающиеся повышения ставки ФРС США.

В середине марта президент России Владимир Путин предупредил о рисках «необоснованного и преждевременного» снижения ключевой ставки. По его словам, это приведет к «инфляции, ослаблению рубля и в результате – к уменьшению инвестиционных возможностей», сообщал ТАСС. Как сказал Путин, вопрос ставки требует взвешенных решений: «Здесь спешка может очень дорого стоить».

В 2016 году Банк России дважды снижал ключевую ставку – в июне и сентябре. Для борьбы с инфляцией в 2014 году регулятор увеличивал показатель до рекордных 17% годовых.

Источник: Republic


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