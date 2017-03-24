Будапештскую улицу залило кипятком

Трубу с горячей водой днем 24 марта прорвало во Фрунзенском районе Петербурга. В семи ближайших домах остывают батареи.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», информация о технологическом нарушении у дома №38 по Будапештской улице поступила в 11:45. Аварийная бригада выявила прорыв на трубопроводе диаметром 800 мм. На 13:00 авария локализована.

В зоне прорыва находятся семь многоквартирных жилых зданий, отопление в которые подается по пониженным параметрам. Горячая вода в квартирах есть.

По регламенту на ремонт отводится 24 часа, уточнили в компании.