«Зенит» получит 1,5 млн евро за Ломбертса

За трансфер защитника Николаса Ломбертса бельгийский клуб «Остенде» заплатит «Зениту» 1,5 млн евро. Как уточняет сайт hln.be, это сделка будет одной из самых крупных в истории команды.

При этом по данным авторитетного немецкого сайта transfermarkt.de, который специализируется на футбольном трансферном рынке, трансферная стоимость Ломбертса на данный момент составляет 2,5 млн евро.

Напомним, в минувший четверг, 23 марта, официальный твиттер «Остенде» подтвердил переход Ломбертса летом 2017 года.