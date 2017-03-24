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24.03.2017 12:53

Медведев: Россия не готова к появлению беспилотных автомобилей

В России не отработаны технологические принципы и нормативные документы для внедрения беспилотных технологий. Об этом 24 марта заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минпромторга, передает «Газета.Ru».

«Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили, автобусы появятся на улицах? — сказал Медведев. – Конечно, не готовы. Важно отработать не только технологические принципы, но и быть готовыми к новым социальным отношениям. Нормативных актов нет, в некоторых ведомствах этого просто боятся».

Как уточнил Медведев, разработка нормативно-правовых актов в сфере беспилотных технологий, в том числе, лежит на Минпромторге.

Источник: «Газета.Ru»


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