Медведев: Россия не готова к появлению беспилотных автомобилей

В России не отработаны технологические принципы и нормативные документы для внедрения беспилотных технологий. Об этом 24 марта заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минпромторга, передает «Газета.Ru».

«Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили, автобусы появятся на улицах? — сказал Медведев. – Конечно, не готовы. Важно отработать не только технологические принципы, но и быть готовыми к новым социальным отношениям. Нормативных актов нет, в некоторых ведомствах этого просто боятся».

Как уточнил Медведев, разработка нормативно-правовых актов в сфере беспилотных технологий, в том числе, лежит на Минпромторге.