Медведев: Импортозамещение не является самоцелью

Премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта на итоговой коллегии Минпромторга заявил, что Россия продолжит курс на разумное импортозамещение, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы продолжим курс на разумное импортозамещение», — сказал он.

Медведев отметил, что на данный момент утверждено 22 отраслевых плана, система субсидий и инструментов, включая программы Фонда развития промышленности, также нацелены на решение данной задачи.

«Импортозамещение не является просто самоцелью. По каким-то позициям мы можем быстро наладить выпуск аналогов, а по каким-то позициям мы должны обеспечить долгосрочный технологический суверенитет, особенно это касается оборонной составляющей», — подчеркнул премьер.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что российские аграрии готовы к отмене эмбарго на импорт товаров в страну, подчеркнув при этом, что для отрасли было бы хорошо продержать запрет еще десять лет.