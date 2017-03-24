Возгорание двери в штабе Навального в Петербурге признали поджогом

Полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в штабе Алексея Навального на Вознесенском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, дознаватели Адмиралтейского района посчитали мотивом поджога хулиганство, квалифицировав деяние по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Напомним, что дверь в штаб оппозиционного политика подожгли в ночь на 23 марта. Огнеборцы за пять минут ликвидировали возгорание. В штабе посчитали поджог методом борьбы с выдвижением Навального в президенты РФ.