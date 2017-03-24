Благотворительная «Барахолка fashion weekend» приглашает на V сезон
Масштабное благотворительное фэшн-мероприятие – «Барахолка Fashion Weekend» в пятый раз пройдет в Петербурге – в «Лавке художника», что на Невском, 8. Барахолка пройдет 25-26 марта с 12.00 до 20.00. Вход, естественно, свободный.
Представленные на Барахолке брендовые и дизайнерские вещи, которые модные бутики и моно-брендовые магазины подарят «Барахолке» совершено бесплатно, гости мероприятия смогут забрать за доступную сумму от пятисот до тысячи рублей, а все собранные средства пойдут на поддержку творческих мастерских Петербургской общественной организации «Перспективы» для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности.
В этом году «Барахолку» поддержали Tanya Kotegova и модный дом Kogel, дизайнеры Лиза Одиноких, Катя Андержанова, Анна Гудзенко, Оксана Долгова, бутик Babochka и многие другие. Кроме того, на мероприятии команда профессиональных стилистов поможет всем желающим создать собственный уникальный образ, подобрать макияж и аксессуары.
Благодаря гостям «Барахолки», ребята из Психоневрологического интерната №3 Петергофа смогут заниматься с педагогами в мастерских по рукоделию и керамике, театральной и арт-студиях. Участвуя в «Барахолке», вы сможете подарить им не только возможность трудовой и творческой деятельности, но и оказать серьезную моральную и психологическую поддержку, которая так необходима в их непростой жизненной ситуации.
Впервые «Барахолка Fashion Weekend» прошла в ноябре 2014 года. За четыре благотворительные распродажи «Барахолка fashion weekend» удалось собрать 902 667 рублей. Все собранные средства пошли также на программы помощи подопечным СПб БОО «Перспективы». Партнеры мероприятия помогают «Перспективам» организационно и информационно бесплатно.
Справка:
Благотворительная организация «Перспективы» (www.perspektivy.ru) с 1996 года оказывает помощь детям и молодым людям с тяжелыми формами инвалидности. Задача организации - не просто быть рядом постоянно и ежедневно, но и дать всему потенциалу человека реализоваться, для чего работают 4 программы помощи: «Дети вне семьи» - это ежедневная поддержка 91 ребенка с особенностями развития в Детском Доме-интернате №4 Павловска; «Взрослые вне семьи» - поддержка, уход, общение, творческие мастерские и студии для 148 взрослых в Психоневрологическом интернате №3 в Петергофе, «Семейная поддержка» - помощь семьям Петербурга, в которых растут дети с особенностями развития; «Сопровождаемое проживание».
Сегодня «Перспективы» - это 400 подопечных, 150 специалистов, 44 русских и иностранных волонтера, которые проходят свой Добровольный социальный год, и еще 200 волонтеров выходного дня и pro-bono, более 150 юридических консультаций и обучающих семинаров в год для сотрудников НКО и государственных учреждений, родителей и волонтеров. Вся работа организации финансируется из благотворительных пожертвований и средств фондов. Ежегодно организация издает публичный годовой отчет и проходит финансовый аудит, с результатами можно ознакомиться на сайте.