Благотворительная «Барахолка fashion weekend» приглашает на V сезон

Масштабное благотворительное фэшн-мероприятие – «Барахолка Fashion Weekend» в пятый раз пройдет в Петербурге – в «Лавке художника», что на Невском, 8. Барахолка пройдет 25-26 марта с 12.00 до 20.00. Вход, естественно, свободный.

Представленные на Барахолке брендовые и дизайнерские вещи, которые модные бутики и моно-брендовые магазины подарят «Барахолке» совершено бесплатно, гости мероприятия смогут забрать за доступную сумму от пятисот до тысячи рублей, а все собранные средства пойдут на поддержку творческих мастерских Петербургской общественной организации «Перспективы» для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности.

В этом году «Барахолку» поддержали Tanya Kotegova и модный дом Kogel, дизайнеры Лиза Одиноких, Катя Андержанова, Анна Гудзенко, Оксана Долгова, бутик Babochka и многие другие. Кроме того, на мероприятии команда профессиональных стилистов поможет всем желающим создать собственный уникальный образ, подобрать макияж и аксессуары.

Благодаря гостям «Барахолки», ребята из Психоневрологического интерната №3 Петергофа смогут заниматься с педагогами в мастерских по рукоделию и керамике, театральной и арт-студиях. Участвуя в «Барахолке», вы сможете подарить им не только возможность трудовой и творческой деятельности, но и оказать серьезную моральную и психологическую поддержку, которая так необходима в их непростой жизненной ситуации.

Впервые «Барахолка Fashion Weekend» прошла в ноябре 2014 года. За четыре благотворительные распродажи «Барахолка fashion weekend» удалось собрать 902 667 рублей. Все собранные средства пошли также на программы помощи подопечным СПб БОО «Перспективы». Партнеры мероприятия помогают «Перспективам» организационно и информационно бесплатно.