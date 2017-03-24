Оппозицию в ЗакСе лишили возможности делать перерывы для политических заявлений

Комитет по законодательству петербургского парламента 24 марта утвердил поправки в регламент деятельности ЗакСа. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", документ фактически лишает оппозиционные фракции возможности брать перерывы для политических заявлений.

Напомним, что на прошлом заседании 22 марта "Партия Роста" взяла перерыв в обсуждении вопроса о чипировании животных, однако вместо этого покинула зал заседаний и устроила брифинг на тему гонений на своих помощников, которым после митинга на Марсовом поле устроили проверку в отделе кадров ЗакСа. После демарша "Партии Роста" по предложению главы фракции "Единая Россия" Александра Тетердинко спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поручил внести изменения в регламент, согласно которому перерыв можно взять только в том случае, если за это проголосует большинство.

Соответствующие поправки подготовил комитет по законодательству.

"Практика показала, что некоторые малочисленные объединения злоупотребляют правилами: вместо выступления по существу устраивают флешмоб перед журналистами", – заявил на заседании его глава Денис Четырбок. Его поддержал депутат Сергей Купченко, который заявил, что такие выходки мешают депутатам работать. Единоросс Алексей Цивилев добавил, что подобные ситуации сказываются на имидже депутатов, которых и так чиновники не считают работоспособными.

Против нововведения выступили оппозиционеры эсер Александр Егоров и член "Партии Роста" Сергей Трохманенко. В частности, Трохманенко отметил, что политическая деятельность и заявления являются частью работы депутатов, и предложил не позорить комитет по законодательству антидемократическими поправками. Егоров же подметил, что с начала работы этого созыва парламента единороссы только и занимаются закручиванием гаек.