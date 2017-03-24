СК ищет виновных в смерти ребенка на операционном столе в Петербурге

Следственный комитет Петербурга усмотрел признаки преступления в операции, которая закончилась смертью семилетнего пациента. Если опасения ведомства подтвердятся, врачам грозит уголовная ответственность.

Как сообщили 24 марта в пресс-службе СК России, ребенок умер накануне во время плановой операции по удалению аденоидов в одной из больниц Северной столицы. Следственные органы поставили под сомнения правильность действий врачей и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Чтобы точно установить, что именно привело к смерти мальчика, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.



Руководитель ГСУ СК России по городу взял расследование на особый контроль.