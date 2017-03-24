Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен прибыла в Москву на заседание комитета Госдумы по международным делам, передает 24 марта ТАСС.

По ее словам, Россия и Франция должны объединить усилия в борьбе с общими вызовами, в частности с исламским фундаментализмом.

«Франция уже несет тяжелое бремя в борьбе с исламским фундаментализмом, и Россия вносит неоспоримый вклад в то, чтобы побороть этот фундаментализм. Я думаю, что для того чтобы побороть эти вызовы, наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор», — сказал она.

Ле Пен подчеркнула, что в настоящее время возникает новый мир, который уже «сталкивается с двумя серьезными вызовами: глобализмом и исламским фундаментализмом, которые наносят удары по миру и безопасности террористическими актами».

Она также положительно оценила усилия России в Сирии. По ее словам, Россия своим вмешательством в Сирии нанесла серьезный удар исламскому фундаментализму.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Ле Пен приедет в Россию 24 марта.