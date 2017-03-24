На ремонт паперти собора в Петергофе потратят почти 30 млн рублей

Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры выбрала подрядчика на ремонт паперти Церкви Святого Преподобного Серафима Саровского в Петергофе. Контракт за 28,5 млн рублей выиграло ООО «Аркс».

Конкурс был объявлен 1 февраля. Паперти западного фасада церкви на Ораниенбаумском шоссе должны быть отреставрированы до 20 октября 2017 года.

Ранее куда более крупный реставрационный конкурс в Петергофе на ремонт дворцовых конюшен был приостановлен по требованию УФАС. Стоимость контракта превышает 400 млн рублей. Комиссия приняла три заявки: ООО «Гранд», ООО «ОпрСтрой» и АО «Реннесанс-Реставрация». Последний участник снизил стартовую стоимость до 320 млн рублей. Однако «Архитектурное Бюро «Берая» подало жалобу на описание предмета закупки, по которой УФАС и приостановило конкурс.