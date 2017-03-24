Еще
13:50 24.03.2017
Пришлите свою новость!
13:44
Хосни Мубарак вышел на свободу
13:38
Лидер «Блока Петра Порошенко» покинул свой пост
13:32
ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75%
13:29
В этом году в Петербурге обещают открыть три новых поликлиники
13:26
Будапештскую улицу залило кипятком
13:23
Ночные пироманы сожгли Audi Q7 в Колпино
13:17
Финского миллиардера оштрафовали на 80 тыс. евро за отказ притормозить
13:10
Благотворительная «Барахолка fashion weekend» приглашает на V сезон
13:08
"ДП": Почему чилийский лосось уплыл из России
13:05
«Зенит» получит 1,5 млн евро за Ломбертса
13:00
Киев рассказал об обучении убийцы Вороненкова в российской «школе диверсантов»
12:53
Медведев: Россия не готова к появлению беспилотных автомобилей
12:52
Возгорание двери в штабе Навального в Петербурге признали поджогом
12:40
Медведев: Импортозамещение не является самоцелью
12:32
Оппозицию в ЗакСе лишили возможности делать перерывы для политических заявлений
12:26
СК ищет виновных в смерти ребенка на операционном столе в Петербурге
12:16
Марин Ле Пен прибыла в Москву на заседание комитета Госдумы
12:09
На ремонт паперти собора в Петергофе потратят почти 30 млн рублей
12:07
"ДП": Фирмы-однодневки заняли 20% рынка производства матрасов
11:54
ВЦИОМ: Петербуржцы не одобряют контрсанкции
11:51
Петербургские автозаводы увеличили в феврале объем производства на 8%
11:40
Матч «Рубин» – «Зенит» рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи
11:34
Лагерь беженцев в Хельсинки пытались поджечь
11:28
Россия запретила ввоз нескольких марок сыров из Белоруссии
11:20
В Выборге задержаны трое из МС-47
11:14
Думская фракция КПРФ потребует парламентского расследования «империи» Медведева
11:08
Медведев изменил тариф «Платона» после встречи с дальнобойщиками
11:00
КНДР может запустить круизный корабль-казино до Владивостока
10:56
Главврач заплатит штраф за игнорирование жалобы петербуржца
10:52
Бывший мэр Барнаула получил четыре года условно. Его сыну дали реальный срок
10:44
Украинское издание «Обозреватель» назвало имя убийцы Вороненкова
10:42
С финского премьера сняли все подозрения в коррупции
10:38
Беззубый мужчина «нащупал» у петербургской пенсионерки почти полмиллиона
10:23
"Квадрат": Хостелы в Петербурге прокуратура закрывает только в вопиющих случаях
10:17
В Жабино расследуют смерть несовершеннолетнего
10:11
Петербуржец нашел на тротуаре брошенный «Макарыч»
10:05
В Porsche Cayenne в центре Петербурга нашли пулемет
09:57
Шесть бойцов Росгвардии погибли при атаке террористов на воинскую часть в Чечне
09:49
У двух иностранцев в Петербурге «увели» четверть миллиона
09:41
Художника, ушедшего на этюды, нашли в роднике в пригороде Петербурга
09:33
Всеволожский безработный оказался крупным драгдилером
09:25
Металлическая труба упала на голову петербуржца на Невельской
09:17
Дорожный конфликт в центре Петербурга закончился стрельбой
09:09
Смертельное ДТП на Народной: пешеход шел на «красный»
09:01
Гору на Алтае назвали в честь «Газпрома»
08:53
СМИ сообщили о нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне
08:45
СМИ: Северная Корея готовит новые ядерные испытания
08:37
Генерал НАТО обвинил Россию в сотрудничестве с талибами
08:29
В дни Кубка конфедераций движение по Крестовскому острову закроют
08:21
Фийон обвинил президента Франции в прослушке своего телефона
08:13
В Госдуме предложили продлить призывной возраст до 30 лет
08:05
Из горящего дома на Народного Ополчения эвакуировали 15 человек
02:11
Спектакль о самой знаменитой шпионке играют в театре Малыщицкого
01:56
«Джаз в большом городе» объединит слушателей и музыкантов
01:55
Бельгийский клуб «Остенде» подтвердил переход Ломбертса
01:45
«Этюд-театр» покажет спектакль по бестселлеру Эрленда Лу «Наивно. Супер»
01:29
Молодые режиссеры выставят «Счет за воду»
01:15
Границы целого изучат в пространстве «Цеха»
00:59
ЦСКА расторг контракт с Дмитрием Квартальновым
00:46
Полиция Лондона сообщила о четвертом погибшем в результате теракта
00:24
В Сети появилось видео, как мужчина с криками “Следственный комитет” раздает оплеухи полицейским Петербурга
23/03
Порошенко и Лукашенко договорились активизироваться
23/03
Петербуржцы смогут пройти флюорографию в «Меге»
23/03
Порошенко попросил помощи у НАТО в разминировании горящего склада боеприпасов в Балаклее
23/03
Грунтовка на «Сортавале» и «Скандинавии» – у Росавтодора в приоритете
23/03
В Петербурге стало больше неработающих светофоров
23/03
СКА обыграл "Локомотив" в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
23/03
Украинские СМИ: Убийца Вороненкова воевал в Донбассе в батальоне украинских националистов
23/03
Первый канал отверг идею заочного участия россиянки Юлии Самойловой в Евровидении
23/03
Вертолётчики ЗВО в Ленобласти играли в небесный дартс
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
24.03.2017 11:54

ВЦИОМ: Петербуржцы не одобряют контрсанкции

Спустя два с половиной года после ответа России на санкции введенное продэмбарго поддерживает большинство жителей страны. При этом и число противников выросло втрое: особенно в Москве и в Петербурге.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 24 марта, 72 процента сограждан согласны с запретом на ввоз продовольствия из стран санкционного списка, а 67 процентов отмечают несомненную пользу для России. Самый высокий уровень поддержки социологи отметили у граждан в возрасте от 35 до 59 лет, а также у жителей сел и маленьких городов.

Но с каждым годом россияне находят всё больше «минусов»: если в 2014 году «за» контрмеры высказались 84 процента, «против» – девять процентов, то в этом году число недовольных выросло до 24 процентов. Критичнее всего настроена молодежь от 18 до 24 лет, москвичи, петербуржцы и жители городов с населением от полумиллиона. Еще более резкий скачек произошел среди тех, кто видит отрицательное влияние «антисанкций» на Россию: с 9 процентов в 2014 году до 26 процентов в 2017 году.

Напомним, Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года в ответ на наложенные после присоединения Крыма западные санкции. Предполагалось, что ограничения на ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США и ряда других нанесут урон их экономике. С учетом того, что отечественные продукты занимают 80-90 процентов ассортимента в магазинах, эксперты подсчитали, что эмбарго отнимает у каждого россиянина более четырех тысяч рублей в год.

Рост цен в краткосрочном периоде признал в ходе «Форума действий» ОНФ и президент России Владимир Путин. Но заявил, что запрет на ввоз продовольствия из стран ЕС будет продолжаться «как можно дольше».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В этом году в Петербурге обещают открыть три новых поликлиники
Финского миллиардера оштрафовали на 80 тыс. евро за отказ притормозить
ВЦИОМ: Петербуржцы не одобряют контрсанкции
КНДР может запустить круизный корабль-казино до Владивостока
Гору на Алтае назвали в честь «Газпрома»
СМИ: Северная Корея готовит новые ядерные испытания
Генерал НАТО обвинил Россию в сотрудничестве с талибами
В Госдуме предложили продлить призывной возраст до 30 лет
Первый канал отверг идею заочного участия россиянки Юлии Самойловой в Евровидении
Минэкономразвития возвращает себе Росстат
Андрей Могучий: Для меня единственный ограничитель в театре – закон
#МеняНеВзяли: Как создать и монетизировать вирусный контент
Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику
Леонид Исаев: Это отношения не Турции с Россией, а Эрдогана с Путиным
Вице-спикера подставили под удар
Признанные паспорта непризнанных республик
Пластика носа методом допроса
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
В Крыму и без Путина радостно празднуют
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Сети появилось видео, как мужчина с криками “Следственный комитет” раздает оплеухи полицейским Петербурга

От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов

Михаил Огнев/

В Петербурге напротив дома с Мефистофелем достроили церковь Ксении Петербургской

Писатель и филолог Андрей Аствацатуров.

Андрей Аствацатуров приглашает на «Секс в большой литературе»

Вышенков об убийстве депутата Вороненкова: «Сам ты спецслужба!»

О резиновом изделии №1 в царской России

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.