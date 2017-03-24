ВЦИОМ: Петербуржцы не одобряют контрсанкции

Спустя два с половиной года после ответа России на санкции введенное продэмбарго поддерживает большинство жителей страны. При этом и число противников выросло втрое: особенно в Москве и в Петербурге.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 24 марта, 72 процента сограждан согласны с запретом на ввоз продовольствия из стран санкционного списка, а 67 процентов отмечают несомненную пользу для России. Самый высокий уровень поддержки социологи отметили у граждан в возрасте от 35 до 59 лет, а также у жителей сел и маленьких городов.

Но с каждым годом россияне находят всё больше «минусов»: если в 2014 году «за» контрмеры высказались 84 процента, «против» – девять процентов, то в этом году число недовольных выросло до 24 процентов. Критичнее всего настроена молодежь от 18 до 24 лет, москвичи, петербуржцы и жители городов с населением от полумиллиона. Еще более резкий скачек произошел среди тех, кто видит отрицательное влияние «антисанкций» на Россию: с 9 процентов в 2014 году до 26 процентов в 2017 году.

Напомним, Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года в ответ на наложенные после присоединения Крыма западные санкции. Предполагалось, что ограничения на ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США и ряда других нанесут урон их экономике. С учетом того, что отечественные продукты занимают 80-90 процентов ассортимента в магазинах, эксперты подсчитали, что эмбарго отнимает у каждого россиянина более четырех тысяч рублей в год.

Рост цен в краткосрочном периоде признал в ходе «Форума действий» ОНФ и президент России Владимир Путин. Но заявил, что запрет на ввоз продовольствия из стран ЕС будет продолжаться «как можно дольше».