Как попасть в отряд космонавтов "Роскосмоса"?
Британский физик Стивен Хокинг собирается полететь в космос на корабле компании Virgin Galactic. Между тем граждане РФ, согласно исследованию "Левада-центра", стали реже гордиться освоением космоса, и больше — присоединением Крыма. Несмотря на это, официальный сайт корпорации "Роскосмос" сообщил на прошлой неделе о начале открытого конкурсного отбора в отряд космонавтов, которым предстоит стать первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация» и полететь на Луну.
На все "космические вопросы" в эфире [Фонтанка.Офис] ответили член отряда космонавтов "Роскосмоса", сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, инструктор по подготовке космонавтов по скафандру для выхода в открытый космос и комплексу средств шлюзования, космонавт-испытатель Олег Блинов. С отбором космонавтов в эфире помогают лучшие российские популяризаторы космонавтики, создатель паблика "Открытый космос" Виталий Егоров и постоянный экcперт [Фонтанка.Офис] Александр Хохлов:
Аудиоподкаст эфира:
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