Как попасть в отряд космонавтов "Роскосмоса"?

24.03.2017 12:04

Роскосмос на прошлой неделе объявил набор граждан в отряд космонавтов. О критериях отбора и необходимой подготовке говорили с нашим постоянным экспертом Александром Хохловым, популяризатором космонавтики Виталием Егоровым и космонавтом-испытателем Олегом Блиновым.

Британский физик Стивен Хокинг собирается полететь в космос на корабле компании Virgin Galactic. Между тем граждане РФ, согласно исследованию "Левада-центра", стали реже гордиться освоением космоса, и больше — присоединением Крыма. Несмотря на это, официальный сайт корпорации "Роскосмос" сообщил на прошлой неделе о начале открытого конкурсного отбора в отряд космонавтов, которым предстоит стать первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация» и полететь на Луну.

На все "космические вопросы" в эфире [Фонтанка.Офис] ответили член отряда космонавтов "Роскосмоса", сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, инструктор по подготовке космонавтов по скафандру для выхода в открытый космос и комплексу средств шлюзования, космонавт-испытатель Олег Блинов. С отбором космонавтов в эфире помогают лучшие российские популяризаторы космонавтики, создатель паблика "Открытый космос" Виталий Егоров и постоянный экcперт [Фонтанка.Офис] Александр Хохлов:

Аудиоподкаст эфира: