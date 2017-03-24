Петербургские автозаводы увеличили в феврале объем производства на 8%

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в феврале 2017 года выпустили 25 200 легковых автомобилей, что на 8% выше показателя января 2016 года, следует из данных Петростата, опубликованных 24 марта.

Таким образом, по сравнению с январем, когда рост составил 2,4 раза, во второй месяц зимы динамика существенно затормозилась. Всего с начала года с конвейера сошло 50,4 тыс. автомобилей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале 2017 года на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.