Матч «Рубин» – «Зенит» рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи

Стали известны судьи, которые обслужат матч 21 тура чемпионата России по футболу «Рубин» – «Зенит». Как сообщает сайт Российского футбольного союза сегодня, 24 марта, главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из Балашихи.

Помогать ему будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Колосков (Уфа). Резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск), инспектор – Игорь Синер (Омск).

Матч «Рубин» – «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани. В настоящий момент петербургский клуб идет на третьем месте (39 очков), а казанцы — на девятом (27 очков).

Напомним, в предыдущей игре «Зенит» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. «Рубин» же, в свою очередь, уступил «Уралу» 0:1.