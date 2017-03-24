Россия запретила ввоз нескольких марок сыров из Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввоз нескольких видов сыров из Белоруссии. Причиной стало их несоответствие нормам Таможенного союза.

Как сообщает пресс-служба ведомства, управление в Брянской и Смоленской областях выявило партии белорусских сыров, которые не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Указывается, что производители не приняли необходимых мер для исправления ситуации, а потому приостановлен ввоз в Россию сыров «Раубичский» и «Тильзитер» комбината в Рогачеве, сыров «Белорусское золото» и «Альпийский» завода в Ошмянах, сыра «Гройцер» из Браслава.

3 марта пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила газете «Известия», что ведомство предупредило белорусских производителей о нарушениях, и перечислила претензии к ним. В сырах Рогачевского и Ошмянского заводов был обнаружен консервант натамицин в концентрации, превышающей норму, а в сырах из Лиды его содержание было в норме, однако присутствие самого консерванта не было упомянуто на этикетке.

В начале февраля Россия ограничила поставки из Белоруссии говядины и говяжьих продуктов, произведенных в Минской области. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснил это тем, что при производстве использовалось украинское сырье.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта. По мнению Лукашенко, глава российского ведомства наносит ущерб Белоруссии, препятствуя ввозу белорусского продовольствия в Россию. «Что касается продуктов питания… Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко журналистам.