В Выборге задержаны трое из МС-47

В Выборге 23 марта были задержаны 18-летний Аршак Гаспарян, 29-летний Александр Берченко и 30-летний Кирилл Николаев. Молодые люди подозреваются в хулиганстве. По версии полицейского следствия, 7 января подозреваемые избили и несколько раз выстрелили из травматического пистолета в уроженца Дагестана.

Потасовка произошла в кафе Swag Sushi на Ленинградском шоссе в Выборге. Эта точка общепита считается местом притяжения и точкой сбора оставшихся на свободе членов группировки МС-47 ("Молодые спортсмены").

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