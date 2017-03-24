Думская фракция КПРФ потребует парламентского расследования «империи» Медведева

Думская фракция КПРФ потребует парламентского расследования фактов, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Медведеве.

Об этом РБК сообщили 24 марта два депутата-коммуниста. С обращением о расследовании фракция намерена выступить сегодня на заседании Госдумы.

«Нами подготовлено протокольное поручение с требованием обратиться в следственные органы относительно фактов, которые были сообщены о Медведеве», – сказал РБК депутат Валерий Рашкин.

Чтобы поручение было принято, за это должны проголосовать 226 парламентариев. Как напоминает РБК, в Думе из 450 депутатов 343 – от «Единой России».

Источник издания в руководстве «Справедливой России» допустил, что партия поддержит коммунистов. ЛДПР готовы изучить «все материалы, все доводы КПРФ, и потом принимать решение», сообщил РБК вице-спикер Игорь Лебедев.

Рашкин 22 марта заявил, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о коррупционной деятельности Медведева. По словам депутата, с расследованием ФБК о Медведеве знакомы 9–10% россиян, однако представители власти не дали официальных комментариев или объяснений по этому поводу.

До этого депутаты Госдумы отказались задавать Медведеву вопросы о расследовании ФБК, когда он будет выступать в парламенте с отчетом о работе в 2016 году.