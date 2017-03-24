Медведев изменил тариф «Платона» после встречи с дальнобойщиками

Правительство России своим постановлением подняло тариф в системе «Платон». Как и говорилось на встрече Дмитрия Медведева с автоперевозчиками, коэффициент увеличен на 20%.

В документе, опубликованном пресс-службой правительства, указывается, что изначально планировавшийся коэффициент 0,82 заменяется 0,51. Это означает, что тариф в системе «Платон» составит 1,91 руб. за километр вместо 3,06 руб., как предполагалось ранее.

Прежний тариф составлял 1,53 руб. за километр. Таким образом, речь идет о повышении на 20%.

В справке к постановлению правительства указывается, что решение об изменении коэффициента было принято на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок.

Встреча премьер-министра с представителями бизнеса прошла накануне, 23 марта, став первой на подобном уровне за весь период протестов против системы начиная с ноября 2015 года. Как отметил источник РБК в «Единой России», одним из поводов подобного внимания властей к проблеме могла стать планируемая на 27 апреля всероссийская забастовка дальнобойщиков.

Участники встречи обсудили порядка 20 вопросов, объединенных в пять тем: «Платон» и прозрачность распределения собираемых денег, весогабаритные параметры, стоянки, оплата (товарные накладные), обучение и контроль водителей. При этом в числе выдвинутых предложений предпринимателей были ограничение планируемого повышения тарифа «Платона» до 20% и упрощение схемы для перевозчиков по транспортному налогу и вычетам по «Платону».