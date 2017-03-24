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24.03.2017 11:05

При покупке квартиры с мебелью «Петербургская Недвижимость» дарит кресло-бинбэг

При покупке квартиры с мебелью «Петербургская Недвижимость» дарит кресло-бинбэг
кресло-бинбэг

Появилось интересное предложение по меблировке квартир от «Петербургской Недвижимости» и SetlCityсовместно с «Первой мебельной фабрикой».

При покупке мебели в рамках программы «Квартира с отделкой и мебелью» клиент в подарок получает кресло-бинбэг. Предложение действует до конца марта 2017 года.

Напомним, проект «Квартира с отделкой и мебелью» от «Петербургской Недвижимости» и SetlCity – это возможность купить современную, качественную мебель и технику по специальной цене.

Все проекты выполняются по индивидуальным замерам всего за 21 день. На выбор два варианта цветового решения для мебели – «Ваниль» и «Шоколад». Доставка, сборка и установка – бесплатно.

Квартиру с мебелью можно приобрести в жилых комплексах во всех комфорт-класса компании SetlCity.

Ознакомиться с вариантами меблировки можно в шоу-румеЖК «Солнечный город», который девелопервозводит в Красносельском районе города.

Справка о компании Setl City
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 

 


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