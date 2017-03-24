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Общество
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24.03.2017 11:00

КНДР может запустить круизный корабль-казино до Владивостока

Cеверокорейский туристический регион Кымгансан ищет инвестора, чтобы запустить круизный корабль-казино в Юго-Восточную Азию и Владивосток. Об этом пишет 24 марта Financial Times.

Проект потребует до $20 млн, приводит газета оценку местных властей. В КНДР азартные игры «строго запрещены», уточняет FT.

Как заверяют в администрации Кымгансана, на борту корабля возможны «льготные условия для бизнеса». Таким образом регион пытается «разнообразить» международный туризм, указали местные власти.

FT напоминает, что КНДР достаточно закрытое государство, которое существенно ограничивает число туристов.

Источник: Republic


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