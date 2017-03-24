Украинское издание «Обозреватель» назвало имя убийцы Вороненкова

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убил украинец Павел Паршов. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает украинское издание «Обозреватель». Официального подтверждения этой информации нет.

Имя Паршова есть в базе разыскиваемых преступников украинского МВД, его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов. В розыске Паршов находится с 2011 года.

Паршов, согласно данным с сайта МВД Украины, родился в Днепропетровске (теперь называется Днепр) в 1988 году.

Ранее сообщалось, что у убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий на востоке Украины. Официально о личности убийцы ничего не сообщалось, он умер в больнице вечером 23 марта от полученных ранений.

Убийство Дениса Вороненкова произошло днем 23 марта в центре Киева. Нападавший несколько раз выстрелил в бывшего депутата и его телохранителя. Охранник ответным огнем нанес смертельные ранения убийце. Украинское следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причастность России к убийству бывшего депутата, который скрывался на Украине от уголовного преследования.