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24.03.2017 10:38

Беззубый мужчина «нащупал» у петербургской пенсионерки почти полмиллиона

Незнакомец с отсутствующими передними зубами обвинил жительницу Красносельского района Петербурга в краже. Пока искал у неё свой кошелек, сам успел прихватить чужие деньги.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 23 марта 70-летняя местная жительница попросила полицейских найти и наказать мужчину, который в районе трех часов дня украл у нее 420 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что эту сумму она сняла со счета в одном банке и положила в сумку, еще 70 тысяч обналичила в соседнем кредитном учреждении и спрятала в кошелек, который повесила на шею. Затем зашла в два продуктовых магазина и уже было собиралась домой, как у дома №10/4 по улице Стахановцев путь ей преградил незнакомец.

Гладковыбритый, на вид лет пятидесяти, но без передних зубов мужчина заявил, что у него украли кошелек, и попытался найти пропажу у пенсионерки. Он обыскал старушку прямо на улице, а потом – еще и в парадной дома №10/1. Впрочем, так ничего не обнаружил и ретировался. А вот женщина, придя домой, поняла, что ее 420 тысяч исчезли.

Возбуждено уголовное дело.


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