Петербуржец нашел на тротуаре брошенный «Макарыч»

Житель Петербурга принес в отдел полиции обнаруженный на улице пистолет. Сотрудники правоохранительных органов нашли владельца.

Как стало известно «Фонтанке», около полуночи 23 марта в отдел полиции №3 Калининского района пришел 34-летний местный житель. Он, по предварительной информации, сообщил, что увидел на тротуаре у дома №15, корпус 1, по улице Софьи Ковалевской пистолет ИЖ 79-9Т (травматический «Макарыч»). Опасную находку сознательный гражданин решил не оставлять на виду.

Как выяснили в УМВД, оружие самообороны было похищено из машины в Калининском районе: неизвестный залез в салон, разбив стекло. Владельца пистолета привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.