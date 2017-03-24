В Porsche Cayenne в центре Петербурга нашли пулемет

Белый люксовый автомобиль не остался незамеченным в Адмиралтейском районе Петербурга: сомнительными у него оказались не только номера, но и содержимое багажника. Впрочем, владелец настаивает, что пулемет не стреляет.

Как стало известно «Фонтанке», проезжающий по набережной Обводного канала Porsche Cayenne остановили у дома №120 в районе часа ночи 24 марта. Сотрудники дорожной полиции хотели убедиться в подлинности VIN-номера, последние цифры которого были на первый взгляд неровными и отличались по величине от первой. Но приоритеты силовиков изменились после беглого осмотра багажника, в котором неожиданно оказался пистолет-пулемет.

32-летний хозяин белого авто — уроженец одной из Северо-Кавказских республик — признался, что это муляж, который он одолжил у друга и хранил в багажнике.

Полицейские мужчине на слово не поверили и отправили на экспертизу и оружие, и Porsche.