Шесть бойцов Росгвардии погибли при атаке террористов на воинскую часть в Чечне

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили факт нападения террористов на воинскую часть Росгвардии в Чеченской республике.

Как рассказали в НАК, ЧП произошло около половины третьего ночи 24 марта. Шесть человек попытались проникнуть в воинскую часть в районе станицы Наурская. Войсковой наряд обнаружил бандгруппу и вступил с ней в бой.

"В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее источник в силовых структурах уточнял, что нападавшие были террористами-смертниками. Отмечается, что активная фаза операции по уничтожению террористов завершена.

Как стало известно, в результате нападения погибли шесть военных Росгвардии, есть раненые.