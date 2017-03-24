У двух иностранцев в Петербурге «увели» четверть миллиона

В Петроградском районе Петербурга у гражданина Северной Кореи украли портфель с сотней тысяч рублей, а у девушки из Китая кошелек с валютой пропал в вагоне метро.

Как стало известно «Фонтанке», 27-летняя гражданка КНР обратилась в полицию на метрополитене около часа ночи 24 марта. Девушка рассказала, что накануне, в девять часов вечера, в вагоне между станциями «Гостиный двор» и «Василеостровская» у нее из сумки вытащили кошелек, в котором было четыре тысячи долларов, почти 150 тысяч рублей, восемь банковских карт и студенческий билет. Проводится проверка.

В тот же день обокрали 48-летнего приезжего из Северной Кореи, работника одной из строительных фирм города. По его словам, в период с 10:00 до 10:50 неизвестный разбил стекло припаркованного у ТЦ River House автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» и вытащил с переднего сиденья портфель с сотней тысяч рублей и мобильным телефоном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.