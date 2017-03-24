Художника, ушедшего на этюды, нашли в роднике в пригороде Петербурга

Тело художника, который ушел рисовать на природу и не вернулся, извлекли из родника в русле реки Сестры в Курортном районе.

Как стало известно «Фонтанке», 44-летний местный житель около полудня 23 марта сообщил своим родным, что уходит поработать с натурой. Взял с собой мольберт, краски и собаку. Вечером художник не вернулся, хотя обещал отвести ребенка на английский язык, – родственники забеспокоились и отправились на поиски. Тело мужчины обнаружили в роднике в ста метрах от поселка Солнечное-2. До приезда скорой и полиции погибшего извлекли из воды.

Причину смерти живописца установят судмедэксперты. Проводится проверка.