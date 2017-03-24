Металлическая труба упала на голову петербуржца на Невельской

77-летний петербуржец травмирован на территории завода в Кировском районе.

Как стало известно «Фонтанке», скорую помощь на территорию предприятия, занимающегося производством спецтехники, на Невельской улице вызвали около двух часов дня 23 марта. Врачи увезли в больницу пенсионера с серьезными травмами головы и переломами ребер. Как объяснил медикам звонивший по телефону «03» сотрудник завода, пострадавший – бывший коллега, который решил навестить сослуживцев. Случившееся очевидец назвал нелепой случайностью: порывом ветра якобы уронило обрезок трубы, прислоненной к забору. Металлический предмет упал на голову пенсионера.

О происшествии медики сообщили в полицию. Правоохранительные органы проверяют сказанное свидетелями.