Дорожный конфликт в центре Петербурга закончился стрельбой

Ночные разборки на проезжей части в центре Петербурга стали поводом для стрельбы по водителю и автомобилю. Двое оказались в больнице, а стрелок на черном «Шевроле» скрылся.

Как стало известно «Фонтанке», около половины четвертого ночи 24 марта на углу улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова (у дома №30 по набережной) дорогу не поделили черные «Мерседес-Бенц» и «Шевроле Лачетти». Ссора водителей, предположительно, переросла сначала в драку, а потом находившийся за рулем «Шевроле» решил убедить оппонентов в своей правоте оружием. Несколько раз выстрелив в молодых людей и их «Мерседес» из травматического пистолета, злоумышленник прыгнул в свой автомобиль и уехал.

Пострадавших, 29-летнего с огнестрельным ранением бедра и резаной раной кисти, вместе с 23-летним братом, который отделался синяками и ссадинами, увезла скорая.

Полицейским остался поврежденный «Мерседес» и три гильзы разного калибра. Проводится проверка.