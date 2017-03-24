Гору на Алтае назвали в честь «Газпрома»

В Республике Алтай безымянной горе Курайского хребта присвоили название «Гора Газпром». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение о присвоении горе имени компании было зафиксировано в сертификате, который главе газового гиганта Алексею Миллеру передал лично руководитель региона Александр Бердников.

«На встрече Александр Бердников передал Алексею Миллеру сертификат о присвоении безымянной вершине Курайского хребта на территории республики, высота 3341 м, имени «Гора Газпром», — рассказали в компании.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Бердников и Миллер обсудили ход газификации региона. Всего с 2007 по 2016 год «Газпром» выделил на эти цели 5,2 млрд руб. На эти средства в республике уже были построены 20 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 296 км, и три подводящих газопровода к селам Кызыл-Озек и Манжерок. Также компания продолжает проектно-изыскательские работы по строительству новых газопроводов.