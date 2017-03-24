СМИ сообщили о нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне

Группа боевиков попыталась прорваться на территорию воинской части Росгвардии на севере Чеченской республики. Нападение было отбито.

Как сообщает агентство ТАСС, группа боевиков численностью восемь человек попыталась прорваться на территории воинской части Росгвардии в станице Наурской. Источник агентства сообщил, что в результате нападение было отбито после боя у КПП.

Источник издания «Кавказский узел» сообщил, что нападение на КПП части Росгвардии произошло около двух часов ночи. По его словам, есть пострадавшие среди военнослужащих. При этом пока неизвестно, кто стоял за атакой.