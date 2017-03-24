СМИ: Северная Корея готовит новые ядерные испытания

Северная Корея завершила подготовку к новым ядерным испытаниям, сообщило со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны агентство Ренхап.

"По нашим оценкам, Северная Корея способна провести ядерные испытания в течение нескольких часов после приказа Ким Чен Ына", — приводит агентство слова источника, который добавил, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с американскими военными внимательно следят за ядерными объектами КНДР.

Ранее телекомпания Fox News сообщила, что, по оценкам американских военных, КНДР может провести шестое ядерное испытание в конце марта. Они утверждали, что Северная Корея закончила рыть тоннели в районе ядерного полигона Пунгери в провинции Хамгён-Пукто, в то же время пока повышенной активности и передвижений в этом районе не замечено.

Северная Корея в прошлом году провела два ядерных взрыва на полигоне Пунгери, они стали четвертым и пятым испытанием ядерного оружия в этой стране.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков. Руководство страны отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее более 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.